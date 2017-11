Presidente Figueiredo recebe Circuito Sesc de Corrida de Rua

Largada vai ocorrer em frente ao Parque do Urubuí

No dia 10 de dezembro, será realizada, em Presidente Figueiredo, mais uma etapa do Circuito SESC de Corrida de Rua. O evento, que está em sua 3ª edição, conta com percursos de 40 metros até 5 km que variam conforme faixa etária. As inscrições podem ser feitas até o dia 05 de dezembro ou término das vagas, pelo site www.ticketagora.com.br

.

A inscrição custa R$ 10, mais taxa, para comerciários. Para o público em geral o valor é de R$ 30, mais taxa. Crianças pagam apenas a taxa administrativa do site. As vagas são limitadas

A partir das 6h, a arena montada ao redor do monumento do Índio Waimiri, localizado no Parque do Urubuí, será aberta ao público com guarda-volumes, espaço kids, aquecimento e muita animação. A largada da prova será realizada às 7h. Após a prova, os atletas terão à disposição o espaço de hospitalidade para reidratação.

Nesta edição o “recovery” será natural, os atletas poderão refrescar-se nas corredeiras da Cachoeira do Urubuí, um dos atrativos da cidade.

A entrega do KIT DO PARTICIPANTE — que contêm uma sacola com camiseta, viseira, número de peito e chip retornável (que será testado) — serão entregues no dia 08 de dezembro, de 8h às 12h na Academia SESC (Sesc Balneário- Av. Constantinopla, 288, Alvorada).

Todos os participantes que completarem a prova receberão medalhas e haverá troféus para os três primeiros colocados da categoria geral no naipe masculino e feminino.

COMODIDADE

Para os atletas que desejarem pernoitar haverá desconto em algumas pousadas, assim como ônibus privativo para o município.

Informações: 3649-3750