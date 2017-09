A Catedral Metropolitana de Manaus, popularmente conhecida como “Igreja da Matriz”, localizada no Centro Histórico, será tema de palestra durante a 11ª Primavera de Museus. No dia 18 de setembro, as arqueólogas Margaret Cerqueira e Vanessa Benedita apresentam a “Arqueologia Histórica: A Memória da Igreja da Matriz”, às 14h30, no Les Artistes Café Teatro, localizado na Avenida Sete de Setembro, Centro.

Margaret explicou que a palestra será direcionada a partir da história arqueológica da igreja, desde sua construção até os dias de hoje. Ela explicou que o evento vai abordar a história desde a igreja primitiva até a atual, fazendo uso da historiografia disponível e das pesquisas de arqueologia “Catedral em pedaços”, coordenada pela arqueóloga Arminda Mendonça em 2002.

Segundo a arqueóloga, o monitoramento arqueológico teve início em abril de 2016 e está em curso, com previsão de término para o dia 15 de novembro de 2017. A palestra também abordará sobre o Monitoramento Arqueológico na Requalificação da Praça da Matriz.

A 11ª Primavera dos Museus é uma proposta do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e nesta edição contará com a participação de 900 museus em todo o país, com mais de 2,5 mil atividades. Em Manaus, sob coordenação da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) serão promovidas exposições, visitas mediadas, palestras, oficinas e exibição de documentários, no Café Teatro e no Paço da Liberdade.

Não é necessária inscrição para participar das palestras. Todas as atividades são gratuitas. O Les Artistes Café Teatro está localizado na Avenida 7 de setembro, nº 377, no Centro.

No dia 20, acontecerá a visita monitorada na Praça Dom Pedro II e no Paço da Liberdade, coordenada pelo diretor do Paço, Leonardo Novellino, das 09h30 às 11h30, que tem como tema “A memória Mítica do Museu”.

Além da palestra, no dia 22, no Café Teatro, será exibido um filme com relatos de moradores que residem no entorno do Paço da Liberdade, no Centro Histórico de Manaus, das 14h30 às 16h30.