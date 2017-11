Princípio de incêndio atinge restaurante no Parque 10

O Corpo de Bombeiros do Amazonas registrou um princípio de incêndio no Restaurante Tambaqui de Banda, na avenida Tancredo Neves, bairro Parque 10, na zona Centro-Sul, no fim da noite desta segunda-feira (20).

De acordo com a assessoria de imprensa dos bombeiros, a equipe foi acionada por populares que viram uma fumaça preta saindo de dentro de um dos cômodos do restaurante. O local já estava fechado e o sinistro pode ter ocorrido por conta de um curto-circuito.

Três viaturas do órgão foram acionadas e fizeram a contenção das chamas. Não há informações sobre qual o valor do prejuízo no local. O proprietário esteve no restaurante, mas preferiu não falar com a imprensa.