No varejo, média diária de vendas em junho (3.416 unidades) é superior ao mesmo mês do ano passado. Na Região Norte houve queda de 15,9% no volume de motocicletas emplacadas no mês

Nos primeiros seis meses do ano foram produzidas 423.750 motocicletas, o que representa queda de 8,8% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram fabricadas 464.732. Os dados são da ABRACICLO, Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares. Apesar deste cenário, a entidade mantém as projeções de estabilidade informadas no início do ano: 910 mil motocicletas produzidas no acumulado de janeiro a dezembro, o que representará alta de 2,5% com relação as 887.653 unidades de 2016.

Para Marcos Fermanian, presidente da Abraciclo, haverá uma melhora a partir de agora: “Historicamente, o segundo semestre tem melhor desempenho de vendas. Além disso, outros fatores como o Salão Duas Rodas, o 13º salário e a chegada do verão ajudarão a fechar o ano com resultados um pouco mais satisfatórios”.

O levantamento da entidade mostra também que em junho saíram das linhas de montagem 50.259 unidades, recuo de 38,5% com relação ao mesmo mês do ano passado (81.762). Na verificação com maio a redução foi de 35,3% (77.730).

As vendas para o atacado (concessionárias) tiveram desempenho parecido com o de produção no primeiro semestre, com a comercialização de 402.315 motos, retração de 11% ante as 452.189 registradas em igual período do ano passado. Quando analisados os números de junho (57.294), a redução é de 25,9% sobre o mesmo mês de 2016 (77.368). Já na comparação com maio a queda foi de 15,6% (67.859).

Já as exportações apresentaram alta de 4,1% no acumulado, puxada principalmente pela Argentina. De janeiro a junho foram embarcadas para outros países 32.417 motocicletas, 1.283 a mais do que no primeiro semestre de 2016 (31.134). Já o desempenho mensal teve leve aumento de 0,1%: 7.650 em junho deste ano e 7.657 no mesmo mês de 2016. Na comparação com maio houve crescimento expressivo de 117,4% (3.519).

Emplacamentos

Com base nos licenciamentos registrados pelo Renavam, as vendas para o varejo totalizaram 427.198 unidades no semestre, queda de 9% ante o mesmo período de 2016* (469.581). Já na comparação mensal, a redução foi de 2,2%, com 71.734 em junho deste ano e 73.343 em junho de 2016. Com relação a maio, o recuo foi de 9,8% (79.533). A média diária de vendas de junho foi de 3.416 motos, 5,5% menor na comparação com a média de 3.615 de maio. Contudo, foi 2,5% superior à registrada no mesmo mês de 2016 (3.334).

Região Norte

A Região Norte do País registrou 8.647 unidades emplacadas em junho deste ano, o que representa queda de 15,9% sobre as 10.283 motocicletas licenciadas no mesmo mês de 2016. Já na comparação com maio o recuo foi de 2,2% (8.846). Quando analisado o desempenho apenas do Amazonas, a redução é 2,2% em junho com 1.179 emplacamentos contra 1.231 em junho do ano passado. Na verificação com maio a retração também foi de 2,2% (1.206). Em Manaus também teve redução no volume de emplacamentos no período: 769 unidades em junho, queda de 4,5% com relação ao mesmo mês de 2016 (805). Na verificação com maio a redução foi de 3,8%(799).

(*) Foram desconsiderados os ciclomotores usados, cujo licenciamento junto aos Detrans passou a ser obrigatório a partir da Lei nº 13.154, de 30/07/2015, e da Resolução Contran nº 555/15, de 17/09/2015

Projeções