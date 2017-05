Em março de 2017, a produção industrial do Amazonas ajustada sazonalmente mostrou expansão de 5,7% frente ao mês imediatamente anterior, após avançar 0,7% em janeiro e recuar 2,5% em fevereiro. Com isso, ainda na série com ajuste sazonal, o índice de média móvel trimestral assinalou crescimento de 1,3% no trimestre encerrado em março frente ao patamar do mês anterior, recuperando, assim, a perda de 1,3% verificada em fevereiro último.

Na comparação com igual mês do ano anterior, o setor industrial do Amazonas mostrou retração de 7,3% no índice mensal de março de 2017, após apontar quatro taxas positivas consecutivas nesse tipo de confronto. O índice acumulado nos três primeiros meses do ano assinalou expansão de 1,3% e reverteu a queda observada no último trimestre de 2016 (-1,1%), ambas as comparações contra iguais períodos do ano anterior. A taxa anualizada, índice acumulado nos últimos doze meses, ao registrar recuo de 5,2% em março de 2017, manteve a redução na intensidade de queda iniciada em junho de 2016 (-18,2%).

A produção industrial do Amazonas recuou 7,3% em março de 2017 frente a igual mês do ano anterior, com apenas quatro das dez atividades pesquisadas assinalando queda na produção. O setor de bebidas (-38,7%) exerceu a influência negativa mais relevante sobre o total da indústria, pressionado, em grande parte, pela menor produção de preparações em xarope para elaboração de bebidas para fins industriais. Vale mencionar ainda os recuos vindos dos setores de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-10,9%) e de indústrias extrativas (-14,0%), explicados, em grande medida, pela menor produção de óleo diesel, naftas para petroquímica e gasolina automotiva; e de óleos brutos de petróleo e gás natural, respectivamente. Por outro lado, o principal impacto positivo veio do setor de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (27,8%), impulsionado, em grande parte, pela maior fabricação de televisores. Outros avanços importantes vieram de máquinas e equipamentos (200,1%), de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (31,5%) e de produtos de borracha e de material plástico (20,3%), explicados, principalmente, pela maior produção de aparelhos de ar-condicionado de paredes, de janelas, transportáveis (inclusive os do tipo “split system”) ou para uso central e terminais comerciais de autoatendimento, no primeiro ramo; de chicotes elétricos para transmissão de energia (exceto para veículos), fios, cabos e condutores elétricos com capa isolante, fornos de micro-ondas e baterias e acumuladores elétricos (exceto para veículos), no segundo; e de peças e acessórios de plástico para a indústria eletroeletrônica e pré-formas de garrafas plásticas (inclusive de garrafas PET), no último.

No índice acumulado do primeiro trimestre de 2017, o setor industrial do Amazonas avançou 1,3% frente a igual período do ano anterior, com a maior parte (7) das dez atividades investigadas assinalando crescimento na produção. O setor de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (31,8%) exerceu a contribuição positiva mais relevante sobre o total da indústria, impulsionado, em grande parte, pela maior produção de televisores. Vale mencionar ainda os avanços vindos dos setores de máquinas e equipamentos (127,7%), de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (40,0%), de produtos de borracha e de material plástico (23,7%) e de impressão e reprodução de gravações (37,3%), explicados, em grande medida, pela maior produção de aparelhos de ar-condicionado de paredes, de janelas, transportáveis (inclusive os do tipo “split system”) ou para uso central e terminais comerciais de autoatendimento, no primeiro; de chicotes elétricos para transmissão de energia (exceto para veículos), fornos de micro-ondas, conversores estáticos elétricos ou eletrônicos, disjuntores para tensão menor ou igual a 1kv e baterias e acumuladores elétricos (exceto para veículos, no segundo; de peças e acessórios de plástico para a indústria eletroeletrônica e pré-formas de garrafas plásticas (inclusive de garrafas PET), no terceiro; e de discos fonográficos reproduzidos a partir de matrizes e discos de vídeo (DVDs), no último. Por outro lado, os principais impactos negativos vieram dos ramos de bebidas (-18,9%) e de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-11,9%), pressionados, especialmente, pela menor produção de preparações em xarope para elaboração de bebidas para fins industriais; e de naftas para petroquímica e óleo diesel, respectivamente.