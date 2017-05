Mais de 1,5 mil horas de treinamentos já foram oferecidos este ano aos profissionais da saúde que atuam no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Aziz. Essas capacitações foram promovidas pelo Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (Imed), organização social que administra o Delphina Aziz, uma unidade da Secretaria de Estado da Saúde (Susam). Os cursos visam eficiência no atendimento e satisfação do usuário da unidade. São voltados, principalmente, para aprimorar as técnicas de cada área profissional – enfermagem, fisioterapia, nutrição e outras.

Diluição correta de medicamentos, manuseio do holter (aparelho portátil que faz a monitoração do ritmo cardíaco em um período de 24 a 48 horas), formas de abordagens do atendimento SUS e ferramentas de gestão foram alguns dos treinamentos oferecidos. Já são mais de 16 cursos que, somados, reuniram mais de 600 participantes. Os treinamentos são ministrados por multiplicadores internos e externos.

Especialmente no serviço de saúde, o sucesso das instituições se dá pela qualidade da integração entre a técnica dos profissionais e os objetivos da organização, disse o diretor administrativo do HPS Delphina Aziz, Remídio Vizzotto Junior. “A visão do Imed é ser uma instituição de referência em desenvolvimento, atendimento, execução e solução de projetos que gerem benfeitorias à população. Nossos treinamentos estão alinhados com essa visão”, disse.

Muitos dos colaboradores que participam dos cursos, em especial do corpo clínico da unidade, são de empresas prestadoras de serviços a rede de saúde. Assim, as capacitações trazem retorno para além do atendimento oferecido no PS Delphina Aziz.

O técnico de segurança do trabalho que desde 2013 atua na área hospitalar, Mateus Corvel, afirma que os treinamentos fazem o profissional compreender todo o processo de funcionamento de um hospital. “Não há dúvida de que isso melhora o desempenho de toda equipe. Em minha formação base, por exemplo, a carga horária hospitalar é pouca, por isso, participar dos treinamentos é de extrema importância”, disse.

“É um diferencial da instituição e agrega valor a carreira de cada um dos profissionais que compõe o Delphina Aziz. Melhorando o desempenho individual, melhora, também, o desempenho das equipes”, avalia o assistente de farmácia, Pablo Sotero.

Pesquisa interna aplicada pelo Serviço de Atendimento do Usuário do HPS Delphina Aziz apontou que 91% dos usuários de abril ficaram satisfeitos com o atendimento que receberam.

Estrutura – O Delphina Aziz está localizado em um dos principais corredores viários da cidade, na avenida Torquato Tapajós, zona norte de Manaus, onde passam mais de 15 linhas do transporte coletivo convencional. A unidade atende mais de 17 mil pacientes por mês na área de urgência e emergência.

No campo do diagnóstico, o Delphina Aziz conta com um moderno parque de imagens para exames de raio x, ultrassonografia, ressonância, tomografia, mamografia, endoscopia, colonoscopia, ecocardiograma, holter, mapa (monitorização ambulatorial de pressão arterial) e teste ergométrico. A capacidade é para realizar aproximadamente 18 mil exames por mês.