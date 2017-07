Programação de férias no Parque da Criança é estendida para este fim de semana

Devido ao sucesso de público, a programação especial de férias do Parque Cidade da Criança será estendida para este fim de semana, dias 8 e 9/7, a partir das 14h. Mais de 2,5 mil pessoas participaram de brincadeiras e atividades lúdicas desde a segunda-feira, 3/7.

Entre as atividades, realizadas no local, estão pintura facial, show com personagens infantis, zumba family, oficina de origami, cineminha, sessão de fotos, brincadeiras populares e o treinamento pirata entre as crianças.

A programação especial é oferecida pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), que administra o espaço. O Parque Cidade da Criança está localizado na Rua Castro Alves, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul.

HORÁRIOS:

SÁBADO

14h às 16h: Pintura Facial (com distribuição de senha), na Praça de Alimentação.

16h às 17h: Treinamento Pirata, no Forte Apache.

17h30 às 18h15: Cineminha, na Casa Laranja.

18h30 às 19h30: Zumba Family, no Hall de Entrada.

DOMINGO

14h30 às 16h: Pintura Facial (com distribuição de senha), na Praça de Alimentação.

17h às 17h30: Show da Luna, no Teatrinho.

17h30 às 18h30: Sessão de Fotos, no Teatrinho.

18h30 às 19h30: Brincadeiras Populares, no Hall de Entrada.

18h30 às 19h30: Cineminha, na Casa Laranja.