A Prefeitura de Manaus lançou, na manhã desta sexta-feira, 5/5, a programação do movimento “Maio Amarelo” 2017, com o lema “Minha escolha faz a diferença”. As ações do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) vão ser desenvolvidas pelas equipes de educação e de operação, durante todo o mês de maio.

O objetivo principal é conscientizar condutores, motociclistas, ciclistas e pedestres a respeito da atenção que todos devem ter no trânsito para conviver em segurança e evitar acidentes.

Atividades como palestras, distribuição de material educativo, abordagem de pedestres e condutores, operações de trânsito e outras serão executadas pelos educadores e agentes operacionais.

Nesta manhã foi exibido um vídeo produzido pela prefeitura de Manaus para mostrar aos servidores municipais o tema do “Maio Amarelo” e a realização de um Sarau, com teatro e poesia, apresentado pelos educadores do Parque Cidade da Criança.

Além da conscientização dos servidores, as equipes do Manaustrans promoveram palestras e abordagem de condutores e pedestres com material educativo no bairro Japiim e operação de fiscalização como, travessia segura, calçada livre, e velocidade segura que serão prioridades para o Maio Amarelo.

O Diretor-Presidente do Manaustrans, Franklin Pinto, enfatizou que todo dia é dia de adotar uma nova postura. Ele acrescentou que terá mais de 170 ações na programação para o mês de maio.

Segundo o coordenador do movimento Maio Amarelo no Amazonas, Haniery Mendonça, o propósito é a conscientização da sociedade e a redução de acidentes envolvendo veículos.

O Manaustrans estará com suas equipes trabalhando a todo vapor para alcançar o máximo de pessoas possível durante o “Maio Amarelo”. Educação e operação estarão atuando juntos para orientar a sociedade e garantir a conscientização, respeito às leis e normas de circulação e à vida.