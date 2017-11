Neste sábado (18), acontece a XVII edição da Parada do Orgulho de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT) com concentração às 15h. O evento volta ao complexo turístico da Ponta Negra e terá o tema “Resistindo aos Preconceitos e Garantindo a Cidadania. Por Uma Manaus Sem Lgbtfobia”, aberto ao público em geral

Segundo a coordenadora do evento Bruna La Close, a Parada do orgulho LGBT tem o objetivo de auxiliar na construção de pautas e ações afirmativas para minimizar todas as formas de violência. “Procuramos trabalhar o tema de acordo com as necessidades. Nos últimos meses temos vistos vários casos de assassinatos em nossa comunidade. E nos últimos anos, estamos trabalhando para chamar a atenção da sociedade e do poder público para criamos uma rede mais eficaz de proteção”, diz Bruna.

Ela explica que o Amazonas, segundo os dados do site ‘Quem a Homofobia Matou Hoje’, de autoria do Grupo Gay da Bahia (GGB), em 2015, foram registrados 25 homicídio de homossexuais no Amazonas, em 2016 saltou para 29 no estado, sendo desse total, 25 na capital Manaus. “Os dados não para de crescer. Por isso, reivindicamos resolutividades dos casos de LGBTcídio, bem como a melhorias no atendimento à saúde, acesso à educação e empregabilidade por programa e politicas publicas afirmativas dos Governos Federal, Estadual e Municipais para a população LGBT”, afirma a coordenadora do evento.

Outa demanda do movimento, de acordo com Bruna La Close, é o Combate a Intolerância Religiosa as Religiões de Matrizes Africanas e as Igrejas Inclusivas; Combate ao Racismo. Outra reinvindicação que consta na Paula do evento será o combate as políticas voltadas para Violência Contra as Mulheres, além do Tráfico de Pessoas e Exploração Sexual de Adolescentes e Jovens.

Programação

A concentração começa às 15h, seguindo com a abertura oficial do evento e um ato político marcará a saída às 17h, com participação das autoridades presentes de passeata pela orla da Ponta Negra.

A Caminhada do orgulho LGBT sairá da primeira rotatória sentido anfiteatro da Ponta Negra, com exibição da bandeira do Arco-íris de 40 metros e demais bandeiras de reivindicação de luta dos movimentos sociais, faixas de reivindicação dos direitos da população LGBT, cartazes de denúncias sobre violência vítimas de LGBTfobia.

Como em todas as paradas realizadas, a alegria é o ponto alto do movimento, Em seguida, haverá shows culturais e de lazer; e abordagens ligadas às temáticas de Saúde, Educação, Direitos Humanos e Segurança Pública, que contará com os serviços prevenção às IST/HIV/AIDS e Hepatites Virais, Sífilis, Tuberculose com distribuição de 60 mil preservativos masculinos e femininos; 20 mil unidades de gel lubrificante; e materiais informativos sobre orientação do uso de álcool e outras drogas, e prevenção às infecções sexualmente transmissíveis. O Evento é um momento impar para promover o respeito e garantir à cidadania das pessoas LGBTI+.

No trio oficial, estarão as autoridades políticas, artistas local, patrocinadores, ícones LGBT da cidade, que serão animados do Gogo Boys e a presença do ator e DJ Bruno Pacheco, diretamente de São Paulo (SP), e ainda do DJ Gabriel Medeiros e as personalidades da Parada Lésbica, Gay, Travesti e a Drag Queen que foram escolhidos em eventos oficiais.

Palco

Muita animação ainda vai acontecer na XVII edição da Parada do Orgulho de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT) no anfiteatro da Ponta Negra. No palco, a apresentação inusitada de Gerson Neto e Brenda Lamask e as apresentação culturais do DJ Bruno Pacheco/SP.

A música ao vivo fica a cargo de Jucynha Kero Kero e Banda Impacto. Outras atrações confirmadas para entreter os participantes será a do apresentador do canal VLOGAY “Pepê”, Desfiles das personalidades da Parada 2017, show das Drags Queen Convidadas: Jeanny Ross, Lorrana Ross, Duda Litle, Lorhanda D’Castro, Drag Queen oficial da Parada Hillery Deyos.

Durante o evento, a coordenação da Parada LGBT entregará o troféu dos “Direitos Humanos – LGBT”, que segundo La Close, é uma justa homenagem para os defensores e colaboradores da área.

