Policiais militares da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM), do município de São Gabriel da Cachoeira (Distante 851 Km de Manaus em linha reta), prenderam Geraldo Meneses, 33 anos, João de Lima Araújo, 23, que tem dupla nacionalidade brasileira/peruana e a peruana, Antinna Casihiro Sandis, 22 anos. O trio é acusado de cometer assaltos na cidade.

De acordo com a PM, um comerciante de 42 anos, teve seu estabelecimento arrombado por volta das 3h da madruga desta quarta-feira (15). Do local os criminosos levaram um cofre com cerca de 200 mil reais em dinheiro, diversas joias de ouro e o equipamento de circuito interno de segurança. Os infratores, entraram pela porta dos fundos do comércio, quebraram os cadeados, chegando até a loja. Ainda conforme os policiais, os acusados contaram com a ajuda de Geraldo Meneses que deu apoio na fuga do casal de peruanos.

João de Lima Araújo indicou onde eles enterraram parte do dinheiro. Já as joias, foram localizadas com Antinna Casihiro Sandis.

O bando foi conduzido à Delegacia Interativa de Polícia Civil do município e estão à disposição da Justiça.