Quadrilha que roubava e desmanchava carros no bairro cidade de deus é capturada

A Polícia Militar do Amazonas, por meio da 13ª Companhia Integrada, capturou na tarde desta quinta-feira (6), uma quadrilha que atuava no desmanche de carros na cidade de Manaus.

De acordo com a corporação, uma dupla de agentes em motocicletas, ao comando do Sargento PM Irismar, em patrulhamento pela rua Dom Bosco, Cidade de Deus, flagrou cinco indivíduos, identificados como Patrick Leandro (21), Eduardo Bruno Rego (23), Maxwell Andrade Bina (22), Eduardo Paes de Almeida (18) e Hudson Pinheiro de Souza (25), desmontando um veículo Fiat Siena, de cor prata, placa JXS-2419, roubado, em via pública. Durante a abordagem, os mesmos informaram que os pneus do veículo estavam em uma borracharia nas proximidades.

Com o Apoio da viatura do Supervisor de Área, o Tenente PM Félix, foram localizados, o jogo de aros, os quatro pneus e a bateria do veículo, no interior da residência do dono da borracharia, Alexandre de Lima Vasconcelos (32), que recebeu voz de prisão.

Diante dos fatos, os acusados foram conduzidos ao 13º DIP para os procedimentos legais.