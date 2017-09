O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, comentou nesta quinta-feira (14) o fim do mandato do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que acaba no próximo domingo (17). Crítico da atual gestão da procuradoria e já tendo, inclusive, chamado Janot “delinquente”, Gilmar Mendes resumiu o fim de mandato do PGR citando o poeta português Manuel Bocage (1765-1805).

“Eu diria em relação ao Procurador-geral, Janot, uma frase de Bocage (Manuel Maria Barbosa du Bocage) ‘que saiba morrer quem viver não soube’”

A frase retirada do poema “Meu ser evaporei na lida insana”, não foi exata. Bocage, na verdade, escreveu: “Saiba morrer o que viver não soube.”

O final do mandato de Rodrigo Janot à frente da PGR está marcado pela reviravolta no caso que envolve a delação premiada dos executivos da JBS. Isso porque uma nova gravação entre o empresário Joesley Batista e o executivo da empresa, Ricardo Saud, divulgada na última semana, revelou indícios que informações foram omitidas na delação.

Na próxima segunda-feira (18) a procuradora Raquel Dodge substitui Janot no cargo.

De Brasília, João Paulo Machado