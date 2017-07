Quinteto mata homem e depois troca tiros com a Rocam; um suspeito também morreu

Cinco homens trocaram tiros com os policiais militares da Rocam na noite desta quinta-feira (13) após matarem um homem, identificado como José, no Amazonino Mendes. A polícia realizou uma perseguição e na avenida Camapuã, próximo do Terminal 4, os suspeitos foram presos. Um deles foi baleado e morreu no local.

O tiroteio chamou a atenção dos moradores da área, que precisaram se esconder das balas. O bando estava em um carro roubado e foi até a rua 7, onde atiraram contra José. A vítima morreu na hora.

Os policiais, que estavam no bairro em busca de uma motocicleta roubada que estava sendo rastreada por GPS, receberam a informação que os suspeitos de cometer o assassinato estavam em um veículo Siena, de cor prata e placas OAB 7278, e haviam fugido em direção do Jorge Teixeira. Os policiais iniciaram um patrulhamento e conseguiram avistar o veículo.

Ao pedir para o bando parar o carro, os suspeitos aceleraram e tentaram fugir. Durante a figa houve troca de tiros. Eles só pararam depois de colidirem com uma van. Dois deles foram baleados pelos PMs. Um morreu no local e outro foi levado ao hospital Platão Araújo. Os outros correram. Após 300 metros do local onde ocorreu a colisão, os infratores foram detidos.

Marcelo Bernardo Lopes, 24 anos, Josué Rosa da Silva, 27 anos, Diego Santos da Silva, 23 anos, e Paulo Vitor de Oliveira Cassemiro, 19 anos, foram apreendidos com 1 arma de fogo pistola .40; 1 arma de fogo 9mm alemã marca Heckler & Koch; 1 arma de fogo 9mm marca Taurus PT 99; 1 arma de fogo espingarda calibre 16; 2 coletes balísticos;

1 veículo com restrição de roubo; 39 munições de 9mm; 5 munições .40; 2 munições calibre 16 e 2 munições calibre 12.

Diante dos fatos, os infratores foram encaminhados ao 6ª Distrito Integrado de Polícia (DIP) para medidas cabíveis.