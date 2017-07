Raifran é preso por uso de documento falso e adulteração de identificador de veículo

Policiais civis lotados no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob o comando do delegado Jeff David Mac Donald, titular da unidade policial, prenderam, em flagrante, na tarde de quarta-feira, dia 12, por volta das 16h30, Raifran de Souza Soares, 22, por uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O fato ocorreu na Rua Lago do Uatumã, loteamento Riacho Doce, bairro Cidade Nova, zona Norte da capital.

Raifran foi apresentado na tarde desta quinta-feira, dia 13, durante coletiva de imprensa realizada às 14h30, no prédio do 6º DIP, na zona Norte. Conforme Mac Donald, a equipe de investigação da unidade policial chegou até o infrator após receber delações, feitas ao número: (92) 99184-4434, o disque-denúncia do 6º DIP, informando movimentação ativa de tráfico de drogas no loteamento Riacho Doce.

“Observamos, no local indicado, algumas pessoas em atitude suspeita. Ao abordarmos o infrator, que estava em uma moto, notamos que ele apresentou Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) falso, pela textura do documento. Foi quando constatamos que o documento da motocicleta apresentado por Raifran não havia sido expedido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran)”, explicou o titular do 6º DIP.

Conforme o delegado, na unidade policial foi verificado que a placa encontrada na motocicleta conduzida por Raifran pertence a um outro veículo. O proprietário da moto legalizada foi localizado e relatou que teve a moto roubada no dia 23 de junho deste ano, no bairro São José, zona Leste da capital. A vítima reconheceu Raifran imediatamente como sendo um dos quatro autores do roubo. Além disso, o selo da placa clonada pertencia a um carro que foi furtado no ano passado.

Durante consulta ao site eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), verificamos que o jovem responde a duplo homicídio na 1ª Vara do Tribunal do Júri. Os homicídios aconteceram no dia 27 de janeiro deste ano, na Rua Itaguaruna, Conjunto Francisca Mendes, segunda etapa do bairro Cidade Nova, zona Norte da capital, tendo como vítimas Adailson Sarmento Picanço, que tinha 22 anos, conhecido como “Marreta”, e Medson Ferraz da Mata, que tinha 24 anos.

O infrator foi autuado em flagrante por uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ao término dos procedimentos cabíveis no 6° DIP, Raifran será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona Sul da cidade. O jovem também foi indiciado por roubo majorado.