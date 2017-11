Receita Federal abre leilão para mercadorias apreendidas no Aeroporto de Manaus

Mercadorias apreendidas pela Receita Federal no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, estão disponíveis em um leilão eletrônico, que recebe propostas a partir desta sexta-feira (16). Entre os produtos leiloados, destacam-se celulares, notebooks, perfumes, relógios, vestuários, peças de automóveis, e outros.

Apesar do leilão estar previsto para o dia 4 de dezembro, os interessados devem registrar antecipadamente as suas propostas até o dia 1º de dezembro, no Sistema de Leilão Eletrônico (SLE) no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), na página da Receita Federal do Brasil na Internet.

A lista completa de mercadorias e o Edital do Leilão podem ser consultados no site da Receita Federal, no link “Leilão” na Seção “Informações”. Como se trata de um leilão conjunto, deverá ser acessado o “LEILÃO 0217600/002/2017 – PORTO DE BELÉM”, em “Leilões Abertos para Propostas”.

O site da Receita também oferece o “Manual do Licitante”, com todas as orientações para os interessados participarem dos leilões disponíveis.

As mercadorias dos lotes 137 a 163 poderão ser examinadas em dias de expediente normal, no período de 14 a 20 e de 27 a 30 de novembro, no horário de 8h30 as 11h30 e de 14h as 16h30, na Av. Santos Dumont, 1350 – TECA III. Mais informações podem ser obtidas pelos números (92) 3652-1520 e 3652-1594.

Como participar

Com a realização do leilão na forma eletrônica, a localização geográfica do interessado deixa de ser uma barreira, pois a apresentação das propostas pode ser feita de qualquer lugar do país. Podem participar do leilão eletrônico apenas as pessoas físicas ou jurídicas que utilizem a tecnologia de certificação digital.

A participação das pessoas físicas é restrita a lotes específicos do leilão, conforme estabelecido no edital. Os bens arrematados por pessoas físicas somente poderão ser destinados a seu uso ou consumo, sendo vedada a comercialização.

A Receita alerta que os participantes fiquem atentos para o item 6.2 do Edital, que trata da emissão de certidões negativas, antes da realização do leilão. Sem o documento, os participantes devem ser inabilitados na primeira fase do certame.

Com informações da assessoria