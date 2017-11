Receita passa a exigir CPF de dependentes já a partir dos 8 anos

A Receita Federal anunciou mudança na inclusão de dependentes na declaração do imposto de renda. A partir de 2018, os que tiverem a partir de 8 anos deverão ser inscritos sob CPF, o que não era exigido até este ano.

PUBLICADO

O texto foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Antes, só era necessário informar CPF de dependentes de 12 anos ou mais. De acordo com a Receita, a redução “visa evitar a retenção em malha fiscal do contribuinte declarante, possibilitando maior celeridade na restituição do crédito tributário”.

TODOS

A partir de 2019, todos os dependentes informados na declaração de imposto de renda deverão estar inscritos sob CPF, independentemente da idade.