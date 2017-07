Rede municipal abrirá inscrições a universitários de Educação Física para formação do Jaavas 2017

Tweet on Twitter

Share on Facebook

A inscrição para capacitação de acadêmicos de Educação Física, que trabalharão como árbitros nos Jogos Adaptados André Vidal de Araújo (Jaavas), inicia dia 24 de julho e vai até 4 de agosto.

A expectativa é atender 60 universitários a partir do 4º período, que participarão de uma qualificação voltada para educação adaptada, com uma carga horária de 40 horas, dividas em atividades teóricas e práticas.

Os interessados devem procurar a sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae/AM), das 8h às 11h, na Avenida Perimetral, Conjunto Castelo Branco, Parque Dez, zona Centro-Sul.

A capacitação ocorre no período de 15 a 18 de agosto, das 8h às 12h, na sede da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia (FEFF), da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), no Coroado, zona Leste.

Na programação, os acadêmicos do 4º período de Educação Física terão uma formação com palestras temáticas como “Os direitos das pessoas com deficiência”, “Jogos adaptados e atletismo”, “Libras para Educação Física” e “Futsal”.

A coordenadora do Jaavas da Semed, Shirley Amaral, fez um alerta para os acadêmicos ficarem atentos ao período de inscrição da formação. Para educadora, é importante que todos tenham conhecimento e possam saber a funcionalidade dos jogos, que têm um foco para alunos com deficiência. “Esse é um incentivo que a secretaria promove para que mais tarde esses acadêmicos, que vão ser profissionais da área, possam entrar no mercado de trabalho preparados.”

A estimativa é que os jogos, deste ano, atendam aproximadamente 3 mil estudantes com deficiência, independentemente do grau: leve, moderada ou grave. O Jaavas acontecerão de 21 a 28 de agosto, atendendo alunos com autismo, deficiência intelectual, física, visual, auditiva e síndrome de down.

No total, serão realizadas 30 atividades, entre elas: bola ao cano, bocha, basquete, futsal, dominó adaptado, vôlei sentado, queimada, taco ao alvo, natação, jogos de piscina, entre outros.

O Jaavas é um programa de inclusão, da Secretaria Municipal de Educação, por meio de atividades motoras adaptadas, que surgiu em 2012 e desde então vem ganhando espaço no âmbito educacional esportivo, tendo como principal objetivo, incluir a pessoa com deficiência as mais diversas camadas sociais.

Estão abertas, até o dia 31 de julho, as inscrições para a 6ª edição dos Jogos Adaptados André Vidal de Araújo (Jaavas) e devem ser feitas por meio do site http://semed.manaus.am.gov.br/jaavas/.

Os jogos são considerados o maior evento esportivo do Amazonas para pessoa com deficiência, em que podem participar escolas da rede pública (municipal e estadual), particular e instituições parceiras, que compartilham da educação inclusiva da Semed.