Rei da Selva rompe fronteiras e chega a Boa Vista dia 10

Consagrado no Amazonas, o Rei da Selva Combat inicia uma nova fase de profissionalização, expandindo os tentáculos da organização para outros Estados da Região Norte. E o primeiro a receber o evento é organizado pelos empreendedores do esporte amazonense Sammy Dias e Diogo Dutra é Roraima, mais precisamente a capital Boa Vista, dia 10 de dezembro (domingo). A programação prevê 15 combates eletrizantes, a partir das 18h, no ginásio Hélio Campos.

A 11ª edição do show de MMA que mais cresce em credibilidade em visibilidade no Norte do Brasil terá a participação de guerreiros de Roraima, do Amazonas, do Pará e da Venezuela, país vizinho que começa a despontar nas Artes Marciais Mistas.

Grandes batalhas

No main event, uma batalha de gigantes do peso médio. O representante da casa Daniel Trindade (Trinity Team) enfrenta o amazonense Ramon Costa (Nonato Muay Thai).

Ex-campeão do Jungle Fight, o amazonense Rayner Silva (Team Cardoso) busca recolocar seu nome entre os melhores do País e encara Gabriel Fernando (Academia Trinity) num duelo de pesos moscas com grande potencial de nocaute.

Atletas que são considerados fenômenos em Boa Vista estão no card, como na luta dos pesos galos Dennyson Pimenta (Gigantes de Aço) e Rogério Poraquê (Carioca Team). Pelo meio médio, os fãs de MMA também aguardam ansiosamente o confronto entre Anderson Gallo (Trinity/América Champions) e Sebastião Bentes (Gracie Humaitá/Boxe Prentier).

Valorizando os grandes atletas de Roraima, o Rei da Selva 11 também terá a presença de Willian Cati (Academia Trinity), que enfrentará Everton Martins (Team Leal) pela categoria meio médio no card principal. Segundo a organização do evento, Cati é bastante conhecido em Boa Vista e costuma levar uma legião de torcedores aos ginásios.

Compre seu ingresso

Para o público de Boa Vista, o local para compra de ingressos é a Academia Trinity – Avenida Centenário, 1632, Cinturão Verde. Os valores são: R$ 30 (cadeira simples), R$ 50 (cadeira VIP) e R$ 250 (mesa para quatro pessoas).

Card Principal:

Luta 15 – Peso Médio – Até 83.900 kg – Daniel Trindade (Trinity Team) x Ramon Costa (Nonato Muay Thai)

Luta 14 – Peso Galo (Feminino) – Até 61.200 kg – Mayana Kellem (Top Life Carioca Team/Squad) x Adversária á definir

Luta 13 – Peso Mosca – Até 56.200 kg – Rayner Silva (Team Cardoso) x Gabriel Fernando (Academia Trinity)

Luta 12 – Peso Galo – Até 61.200 kg – Dennyson Pimenta (Gigantes de Aço) x Rogério Poraquê (Carioca Team)

Luta 11 – Peso Meio Médio – Até 77.100 kg – Anderson Gallo (Trinity/América Champions) x Sebastião Bentes (Gracie Humaitá/Boxe Prentier)

Luta 10 – Peso Meio Médio – Até 77.100 kg – Willian Cati (Academia Trinity) x Everton Martins (Team Leal)

Card Preliminar:

Luta 9 – Peso Leve – Até 70.300 kg – Leandro Cacique (Trinity) x Leandro Ribeiro (Roraima Top Team)

Luta 8 – Peso Mosca – Até 56.700 kg – Jackson Souza (Team Leal) x Rubem de Fé (Nonato Muay Thai/Team Cardoso)

Luta 7 – Peso Médio – Até 83.900 kg – Jorge Marreta (Gigantes de Aço) x Hyago Derzi (Extremo Norte)

Luta 6 – Peso Palha – até 52.200 kg – Geraldo Nogueira (SD System) x Daniel Rodrigues (Checkmat Fábio Aníbal)

Luta 5 – Peso Meio Médio – Até 77.100 kg – Douglas Cão de Briga (Roraima Top Team) x Leonardo Woi The Dragon (Extremo Norte)

Luta 4 – Peso Pena – Até 65.800 kg – Eduardo Muralha (Santa Evangelista/Trinity) x Rafael Gago (Brazilian Fight Jiu-Jitsu)

Luta 3 – Peso Meio Médio – Até 77.100 kg – Raul Modelo (Team Leal) x Eric Queiroz (Gracie Humaitá – Roraima)

Luta 2 – Peso Palha (Feminino) – Até 52.200 kg – Raissa Dias (Academia Trinity) x Jamily Solarth (Nonato Muay Thai)

Luta 1 – Peso Pena – até 65.800 kg – Breno Nascimento (Team Cacique) x Rock Neto (Guerreiros Combat)

Realização: SD Produções e Eventos