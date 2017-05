Na tarde de quinta-feira, dia 4, por volta das 17h, a equipe de investigação do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP) prendeu em flagrante Daniel Garcia Cardoso, 24, por tráfico de drogas. O fato ocorreu em via pública, na Rua Varre Vento, bairro São José Operário, zona Leste da capital. Com o infrator foram encontradas 26 trouxinhas de maconha do tipo skunk.

De acordo com o delegado titular do 9º DIP, Christiano Castilho, as equipes de investigação chegaram até o infrator após receberem denúncias anônimas, informando que o jovem estava comercializando substancias ilícitas em via pública, naquela localidade. A autoridade policial acrescentou que os policiais civis monitoraram a área durante dois dias, antes do flagrante.

“Ao identificarmos o infrator em atitude suspeita decidimos fazer a abordagem. Durante revista pessoal encontramos com ele 26 trouxinhas de maconha. Daniel recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 9º DIP, onde foram realizados os trâmites legais”, explicou o delegado.

Em consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) os policiais civis identificaram que Daniel já tinha passagem pela polícia pela prática do mesmo crime. O infrator foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis na delegacia ele será encaminhado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na zona Sul da capital.