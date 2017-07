Rodoviários paralisam em três terminais e 80 ônibus deixam de circular em Manaus

Na manhã desta quinta-feira (13), os moradores das Zonas Centro-Oeste e Sul foram pegos de surpresa ao chegarem nas paradas e os ônibus não passarem. Isso porque parte dos rodoviários de Manaus decidiram cruzar os braços. Mais de 20 mil usuários foram prejudicados.

De acordo com o Sindicato das empresas de ônibus (Sinetram Amazonas), a paralisação iniciou por volta das 6h30 em três terminais de ônibus e terminou às 9h, localizados nos bairros da Paz, Augusto Montenegro e Petrópolis.

O órgão informou que não foi notificado e nem sabe quais os motivos que levaram os trabalhadores a cruzarem os braços. O Sindicato dos Rodoviários de Manaus ainda não se pronunciou sobre o assunto.

De acordo com o assessor jurídico do Sinetram, Fernando Borges, a empresa nem o Sinetram e muito menos a população foram informados sobre a paralisação, o que se configura um movimento paredista irregular.

“Mais uma vez a população foi surpreendida com paralisações irregulares. Não fomos notificados e desconhecemos o motivo do movimento paredista. Vamos informar a justiça sobre a situação para que as providências sejam tomadas. A empresa está honrando todos os compromissos com os colaboradores”, explica Borges.

Ainda de acordo com o assessor jurídico, existe uma liminar que proíbe greves, sob pena de multa de R$ 100 mil por hora e configuração de crime de desobediência. Além disso, a categoria tem a segunda melhor remuneração do Brasil. Atualmente o salário do motorista é de R$ 3.078, 43.

No último dia 26 de maio, representantes Sindicato dos Rodoviários se comprometeram junto com a Prefeitura de Manaus em não realizar mais paralisações e que qualquer assunto sobre o sistema seria submetido à Justiça.