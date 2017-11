Saiba como se autoexaminar para descobrir o câncer de testículo

Os casos de câncer no testículo correspondem a 5% do total de tipos de câncer que afetam os homens, principalmente em idades entre 15 e 50 anos. Em 2015, a doença foi responsável pela morte de 359 pessoas por todo o país. Esses números fazem parte do último levantamento do Instituto Nacional de Câncer (INCA). Apesar de ser um tipo de câncer que evolui de forma muito rápida, ele é facilmente curado quando detectado precocemente, e uma das maneiras mais simples de detecção é o homem fazer o autoexame. É o que explica o chefe do serviço de Urologia do INCA, Franz Campos.

“O autoexame é realmente muito importante. Qualquer nódulo que tiver no testículo o paciente tem que procurar o médico. O testículo não é uma região onde deva aparecer absolutamente nada. Quando diagnosticado cedo, tem um alto índice de cura. Quimioterapia é extremamente eficaz no câncer de testículo. Por isso que a gente insiste na questão de, no testículo, o autoexame. E na identificação de nódulo, procurar um médico. Essa é a nossa grande prevenção já que a doença é neoplásica e a gente não sabe os fatores que levam a ela”.

Para realizar o autoexame você deve ficar de pé, em frente ao espelho, e examinar cada testículo com as duas mãos. Você não deve sentir dor ao mexer neles. Não se assuste se um dos testículos parecer ligeiramente maior que o outro, isto é normal. Você deve observar se há alteração de tamanho dos testículos, dor imprecisa na parte inferior do abdômen ou na virilha, dor ou desconforto no testículo ou saco escrotal e, principalmente, o aparecimento de um nódulo duro, geralmente indolor, que tem o tamanho aproximado ao de uma ervilha. Se encontrar qualquer desses casos, é importante se consultar com um urologista.

Reportagem, Janary Damacena.