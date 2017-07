Saiba mais sobre a tosse, um alerta do organismo que deve ser investigado

A chegada do inverno acarreta mudanças bruscas nas temperaturas e isso pode trazer diversas complicações para a saúde. Uma delas é a tosse, que não é uma doença, mas sim um sinal de que algo no organismo não vai bem. As causas vão desde um processo alérgico, inflamatório, infeccioso, até outros fatores, como refluxo e tumores. Quem dá mais detalhes sobre a tosse é a otorrinolaringologista, Tatiana Matos. “A tosse não é uma doença, ela é um sintoma. E como sintoma, o médico é o mais capacitado para indicar qual seria a doença. A tosse também pode ser um sintoma de doença alérgica, como a asma ou a rinite. Ela é um alerta de que o organismo está tendo alguma irritação. Com a chegada do inverno os pacientes começam a utilizar roupas que estão guardadas a muito tempo. Então, muitas vezes, essas roupas têm poeira, ácaro e isto também produz a tosse.”

Neste caso, a dica é lavar bem os cobertores, os casacos e luvas antes de usá-los. Lembrando que nem todas as tosses são iguais e podem ser classificadas como agudas ou crônicas. A tosse aguda dura até três semanas e é associada a sintomas de resfriado comum, podendo ser tratada com medicamentos sintomáticos e medidas simples. Mas os casos crônicos, de longa duração, sempre devem ser investigados por meio de uma consulta médica, pois podem estar relacionados a doenças mais graves, que precisam de tratamento específico, como tuberculose ou tumores.

Reportagem, Cintia Moreira