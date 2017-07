Saiba quais são as acusações contra o ex-presidente Lula

O juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, mas permitiu que ele recorresse em liberdade.

A denúncia contra Lula, que foi apresentada em setembro de 2016 pelo Ministério Público Federal, acusa o ex-presidente de receber propina da empreiteira OAS como parte de acertos do PT em contratos na Petrobras. Segundo o Ministério Público Federal, Lula participou de forma consciente do esquema e recebeu da OAS um total de R$ 3,7 milhões em vantagens indevidas.

No dia 10 de maio Lula depôs por cinco horas e, no início do depoimento, Moro disse ao ex-presidente que ele não seria preso na audiência. Um pouco mais de três meses depois, veio a sentença do juiz contra o petista: 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Mesmo assim Lula não será preso imediatamente. Ele só vai começar a cumprir a pena se a segunda instância ratificar a decisão. Se isto não acontecer até as eleições de 2018, ele não vai ser enquadrado na Lei da Ficha Limpa e vai poder se candidatar.

Além de Lula ser acusado de ter recebido um triplex em Guarujá, como propina de empreiteiras e de ter ocultado tal patrimônio, ele é acusado de ser o dono de um sítio em Atibaia que frequenta, também recebido como vantagem indevida de empreiteiras, e de ter ocultado tal patrimônio. Lula também é acusado de utilizar o Instituto Lula e a empresa de palestras para recebimento de vantagem indevida de empreiteiras. Fora isto, o ex-presidente é suspeito de participar, junto com outros políticos e empresários, de uma organização criminosa para fraudar a Petrobras.

As acusações não param por aí. Lula também é acusado de obstruir a Justiça ao atuar na compra de silêncio de Nestor Cerveró, de obstruir as investigações da Lava Jato tomando posse como ministro de Dilma para obter foro privilegiado, de receber propina da Odebrecht, operada por Antonio Palocci ao PT, por meio da compra de terreno para o Instituto Lula e do aluguel de um apartamento ao lado de onde ele mora.

O fato é que esta condenação na esfera penal é inédita no país. Agora, só nos resta aguardar para ver os desdobramentos de mais um caso polêmico no cenário político brasileiro.

Reportagem, Cintia Moreira.