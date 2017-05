O Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz/AM), realizou na manhã desta terça-feira, dia 9, às 8h30, no programa do Valdir Correia, veiculado na rádio Difusora 96,9 FM, o 21º sorteio mensal da Nota Fiscal Amazonense. Foram sorteados para os cidadãos oito prêmios de R$ 5 mil, um de R$ 10 mil e um de R$ 20 mil. As entidades sociais concorrem a oito prêmios de R$ 2 mil, um de R$ 4 mil e um de R$ 8 mil.

Foram gerados 1.895.485 bilhetes eletrônicos para compras efetuadas em abril para 118.317 concorrentes, num total de 633.664 notas fiscais eletrônicas com CPF, que juntas totalizam R$ 153.362.383,33 em compras.

Ganharam R$ 5 mil: Fabíola de Souza Alves, Louridana de Santana Castro, Maria Eunice Teixeira Pereira, Maria Marlete dos Santos Barbosa, Raimundo Rosinaldo Pantoja de Paiva, Analia Neves de Souza, Leandro Miranda Brigido e Thimoteo Lindoso Castelo. O prêmio de R$ 10 mil foi para Rosangela Nunes Sacramento. O contemplado com o prêmio principal de R$ 20 mil foi Paulo Augusto Bento de Lima.

As instituições beneficiadas foram: Associação de Deficientes Visuais do Amazonas (ADVAM) com R$ 2 mil, Lar das Marias com R$ 6 mil, Grupo de Apoio à Crianças com Câncer (GACC) com R$ 4 mil, Fundação de Apoio ao Hemoam Sangue Nativo R$ 2 mil, Associação Amigos dos Autistas do Amazonas (AMA )com R$ 2 mil, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Itacoatiara (APAE) com R$ 2 mil e Associação de Apoio à Criança com HIV (Casa Vhida) com R$ 8 mil.