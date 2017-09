Tweet on Twitter

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) irá disponibilizar três mil servidores para atender crianças e adolescentes no ‘Dia D’ da Campanha Nacional de Multivacinação. A ação irá acontecer no sábado, dia 16, entre 8h e 12h, em 182 salas de vacinação da Rede Municipal de Saúde. O objetivo da Campanha é atualizar o esquema vacinal de quem está com pendência em alguma dose, na faixa etária até 14 anos, 11 meses e 29 dias.

Iniciada na última segunda-feira, dia 11, a Campanha segue até o dia 22, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) com sala de vacinas, incluindo as que funcionam até às 21h.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, a melhor forma de evitar doenças é a prevenção. Ele explicou que nesta Campanha estão disponíveis 16 vacinas, que previnem contra 17 doenças. Entre essas está o câncer do colo do útero, cujas doses devem ser tomadas entre 9 e 14 anos de idade.

A chefe da divisão de imunização da Semsa, Izabel Hernandes, informa, ainda, que analisando os dados de quem procurou as salas de vacinas, nos dois primeiros dias, fica comprovado que há um número alto de atualizações a serem feitas. Até o momento, 70% das crianças e 69% dos adolescentes que foram até as UBSs tinham pendência com alguma dose.

As 182 salas de vacinação da Semsa estão localizadas dentro de UBSs em todas as zonas da cidade. Os endereços estão no site da secretaria: http://semsa.manaus.am.gov.br/vacinacao/