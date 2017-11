No mês de novembro, nos municípios de Tefé, Caraurari, Lábrea, Parintins e Manacapuru, o Sebrae no Amazonas realiza cursos de capacitação voltados aos pequenos empreendedores que pretendem melhorar o desempenho de suas empresas ou abrir o seu próprio negócio.

A programação completa conta com palestras, oficinas, seminários, orientações, consultorias, atendimentos gratuitos e feiras de negócios com diferentes abordagens sobre o universo empresarial. Os assuntos abordados englobam diversas áreas da gestão, como marketing, finanças, estratégias de planejamento, formalização e crédito.

De acordo com a diretora-técnica do Sebrae no Amazonas, Lamisse Cavalcanti, a inclusão dos municípios do interior em ações do Sebrae relacionadas ao fomento e desenvolvimento de micro e pequenos negócios beneficia diretamente a economia do Amazonas.

“Sempre buscamos criar programações que envolvam a capacitação e orientação de empresários do interior para o amadurecimento de suas habilidades e ideias. Dessa forma, estimulamos o empreendedorismo e favorecemos o desenvolvimento econômico”, conta.

A partir do dia 20 a 24 de novembro em Lábrea (852 km de Manaus), 24 a 26 em Carauari (790 km de Manaus), e de 27 a 2 de dezembro em Parintins (365 km de Manaus), acontece o “Festival Sebrae de Negócios”. O evento traz a proposta da reunião de empresários, clientes em potencial e fornecedores de diversos segmentos, visando garantir novas parcerias e a ampliação de negócios.

No município de Tefé (522km de Manaus), no período de 28 a 29 de novembro, o Sebrae realiza a “Caravana Sebrae”, com formato de mutirão de cursos, palestras e consultorias com atendimentos gratuitos. O evento possibilita conhecer as necessidades empresariais de quem já é dono ou pretende abrir um novo negócio.

Já em Manacapuru (100 km de Manaus), nos dias 29 e 30 de novembro, ocorre a “II Feira de Agronegócios de Manacapuru”, que promove a promoção e o desenvolvimento do setor de agronegócio por meio de palestras e cursos de capacitação. A Feira é mais uma iniciativa do Sebrae que busca o aumento da produtividade e o acesso a novos mercados aos agricultores e agropecuaristas do interior.

Os interessados em participar podem entrar em contato com a Central de Atendimento Sebrae no Amazonas pelo número 0800 570 0800. A ligação é gratuita.