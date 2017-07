A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (SEDUC) realiza, nesta quinta-feira, 13 de julho, o Encontro de Professores de Educação Física, com o tema: “Educação Física Escolar e a Inclusão dos Alunos com Deficiência”. O evento acontece das 13h às 17h no Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta (Cepan), na avenida Waldomiro Lustoza, Japiim 2, Zona Sul de Manaus, e é promovido pelo Departamento de Políticas e Programas Educacionais (Deppe).

O encontro deve reunir mais de 250 professores de educação física, dos anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental da Capital, e tem o objetivo de promover reflexões com foco na melhoria do ensino, tendo como referência a Nova Proposta Curricular para o ensino teórico e prático da Educação Física e o Desporto Escolar com base em argumentos e ações no âmbito escolar.

Estão programadas as palestras: Educação Física Adaptada, com o prof. Msc. Keegan Ponce (SEDUC), e Educação Física Escolar, com os palestrantes profª Dra. Myrian Abecassis Faber e profº Dr. Euclides José de Almeida Cavalcanti, ambos da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Haverá, também, um momento cultural e relatos de experiências dos professores da Rede, sobre a educação física para todos.