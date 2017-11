Com uma das finalidades de tornar as aulas mais atraentes e despertar o interesse científico dos alunos, acontece nesta sexta-feira (24/11), a final do II Circuito de Experimentos de Baixo Custo de Ciências da Natureza das Escolas Estaduais do Amazonas (Cebac), que se caracteriza pela aplicação e desenvolvimento de experimentos nas escolas da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc).

As apresentações dos experimentos dos finalistas foram divididas em dois momentos: no período da manhã, das 8h à 11h30, e à tarde, das 13h às 17h. Também acontecerá atração musical, peça teatral, confraternização dos professores e alunos participantes.

O evento acontece no auditório do Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Gilberto Mestrinho, na rua Leopoldo Péres, Educandos, zona sul de Manaus e terá como tema: “Experimentos para o ensino de Ciências da Natureza com materiais de baixo custo”.

Participam do II Circuito de Experimentos alunos regularmente matriculados do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, abrangendo também as modalidades EJA e Avançar, sob a orientação de um professor por projeto.

O circuito foi dividido em seis categorias:

1. Categoria 01: 4º ao 5º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais (Ciclo Regular, Projeto AVANÇAR 2, e EJA).

2. Categoria 02: 6º ao 7º ano do Ensino Fundamental Anos Finais (Ciclo Regular, Projeto AVANÇAR 3 e 4, e EJA).

3. Categoria 03: 8º e 9º ano do Ensino Fundamental Anos Finais (Ciclo Regular, Projeto AVANÇAR 4, e EJA).

4. Categoria 04: Experimentos de Biologia da 1ª a 3ª série do Ensino Médio (Ensino Regular e EJA).

5. Categoria 05: Experimentos de Física da 1ª a 3ª série do Ensino Médio (Ensino Regular e EJA).

6. Categoria 06: Experimentos de Química da 1ª a 3ª série do Ensino Médio (Ensino Regular e EJA).