A partir do dia 8 de dezembro, uma sexta-feira, motoristas que circularem pela avenida Noel Nutels, na Cidade Nova, zona norte de Manaus, deverão utilizar um desvio no trecho centro-bairro, que será feito para continuação da obra da avenida das Flores. O titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), Oswaldo Said, o subsecretário, Fernando Elias, e engenheiros da pasta estiveram, nesta quarta-feira (22/11), visitando o local onde haverá a mudança no fluxo do trânsito.

Segundo Said, o desvio, que já está sendo aberto, ficará logo após o terminal de ônibus (T3), sentido centro/bairro. Na próxima semana, o local começará a ser pavimentado. Semana passada foram retirados os postes de ambos os lados da via. A avenida Noel Nutels continuará tendo três pistas de cada lado. Ou seja, o trânsito continuará com o fluxo normal, pois não afunilará.

Nos primeiros dias da mudança, conforme o secretário, equipes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) estarão na área orientando o tráfego. Said explicou que o desvio faz-se necessário para que passe a ser utilizado por motoristas e pedestres enquanto estiverem sendo construídas as duas meias trincheiras. Elas servirão como passagens subterrâneas da avenida das Flores.

“Engenheiros da Seinfra e técnicos do Manaustrans, da Manaus Ambiental e demais órgãos envolvidos estão trabalhando no sentido de minimizar os transtornos à população local, principalmente no que se refere aos motoristas que trafegam nessa via”, tranquilizou Said, reforçando que a construção dessa primeira etapa da trincheira deverá levar pouco mais de 130 dias. Depois disso, o mesmo processo será realizado do outro lado da pista, no sentido bairro/centro, com o desvio do fluxo de veículos no sentido centro/bairro, o que deve demandar cerca de quatro meses para ser finalizado.

Quando estiverem prontas, as trincheiras (a da avenida Timbiras junto com a que será construída nessa etapa) darão lugar à passagem subterrânea sob a avenida Noel Nutels – da avenida Timbiras em direção à rua Curió, na Cidade Nova I, interligando o trecho 2, de 1,2 quilômetro de extensão, com os demais trechos; o trecho 3 entre a rua Curió e o igarapé do Passarinho; e o 4, que vai até a AM-010 (Manaus – Itacoatiara).

Foto: Valdo Leão