Selo UNICEF 2017 – 2020 Será lançado no Amazonas

Os municípios mato-amazonenses terão a oportunidade de aderir ao Selo UNICEF – edição 2017-2020, durante o lançamento a se realizar no próximo dia 14, na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e Cidadania do Governo do Amazonas. O Selo é uma estratégia do Fundo das Nações Unidas para a Infância que tem como objetivo promover a melhoria da qualidade de vida das crianças e adolescentes. A solenidade de lançamento acontecerá no dia 14 de julho, às 9h.

A secretária Graça Prola ressaltou que o Governo do Estado é parceiro do UNICEF e trabalha mobilizando as prefeituras para a adesão, por que entende a importância do programa para a melhoria dos índices sociais das cidades. “Na última edição do Selo UNICEF, os municípios inscritos apresentaram melhorias acima da média, tendo registrado redução da gravidez na adolescência, na distorção da idade-série e do abandono escolar na rede municipal”, explicou.

Para participar do programa o prefeito deverá assinar o Termo de Adesão e Cadastro e indicar os nomes que deverão compor o Comitê Gestor Municipal do Selo. Também é preciso comprovar que o município possui Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e Conselho Tutelar funcionando, em acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Os municípios que se inscrevem no selo assumem o compromisso de elaborar um Plano Municipal de Ação para enfrentar os principais problemas que afetam meninos e meninas, nas áreas de saúde, educação, proteção e participação social de crianças e adolescentes.

O UNICEF, por sua vez, promove a capacitação de gestores e técnicos municipais, com o objetivo de qualificar a sua atuação nos processos de elaboração, execução, monitoramento e avaliação de políticas públicas nas áreas de saúde, educação, assistência social, comunicação, cultura, esporte e lazer.

No final da edição, os inscritos serão avaliados por meio de indicadores quantitativos e qualitativos relacionados com o impacto social que o programa teve no município e com as ações estratégicas e políticas públicas desenvolvidas.