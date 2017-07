Semana de votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) na Aleam

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) tem como destaque na programação da semana de 10 a 14 de junho a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que deverá acontecer até quinta-feira (13), quando começa o recesso de meio de ano. A LDO é a lei que estabelece as metas e prioridades da administração pública estadual e dispõe sobre critérios e normas que garantam o equilíbrio das receitas e despesas do Orçamento do Estado, para o ano de 2018.

Neste ano, os deputados estaduais apresentaram 36 emendas à LDO, que serão analisadas pelo plenário, durante a votação.

Veja este e outros eventos do Poder Legislativo:

Segunda-feira, 10:

Às 10h, Sessão Especial: em homenagem ao 14º Aniversário da Igreja Ministério Chama Evangelista, no Plenário ”Ruy Araújo”de autoria do Deputado Wanderley Dallas – PMDB;

Terça-feira, 11:

Às 10h, Sessão Especial: em Homenagem aos 141 anos de existência do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, a ser realizado no Plenário ”Ruy Araújo”. de autoria dos Deputados Alessandra Campêlo – PMDB, Carlos Alberto – PRB, Sinésio Campos – PT e Alcimar Maciel – PR;

Às 11h30, Sessão Especial: em Homenagem aos 40 anos da Igreja Universal ocasião em que será entregue o Título de Cidadão do Amazonas ao do Vereador Pastor João Luiz Almeida da Silva, a ser realizado no Plenário ”Ruy Araújo”. de autoria do Deputado Carlos Alberto – PRB;

Às 14h, no miniplenário Cônego Azevedo, no térreo, o Sindicato dos Servidores – SINDLEGISAM realizará reunião com seus associados ;

Quinta-feira, 13

Às 9h, Sessão de votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), no Plenário Ruy Araújo.

Às 11h, Sessão Especial: de Entrega do Título de Cidadão do Amazonas ao Médico, Professor, Empresário, Pesquisador e Esportista Antônio Carlos Duarte Cardoso, a ser realizado no Plenário ”Ruy Araújo” de autoria do Deputado Josué Neto – PSD.

Às 10h, no miniplenário Cônego Azevedo, no térreo, a Comissão de Educação realizará audiência pública sobre o concurso público do Centro de Educação Tecnológica-CETAM;