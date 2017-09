Os vacinadores selecionados no Processo Seletivo Simplificado (PSS), para atuar na Campanha de Vacinação Antirrábica deste ano, têm até o próximo dia 22 de setembro, para entregar a documentação exigida no edital. A lista com os 200 convocados foi publicada no dia 24 de agosto, pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), no Caderno II do Diário Oficial do Município (DOM).

A diretora do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Márcia Barbosa, informa que os selecionados sem experiência irão participar de treinamento. Segundo ela, no dia 27 de setembro, a partir das 10h, o CCZ vai realizar um treinamento para quem ainda não atuou em campanhas anteriores.

O esquema de imunização casa a casa será mantido. A Prefeitura de Manaus por meio da Semsa iniciou o processo seletivo em julho, e de acordo com o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, recebeu um número recorde de inscrições. Foram 9.564 inscrições realizadas on-line, das quais 3.356 foram efetivadas presencialmente.

Os selecionados, que passaram por avaliação de documentos e títulos, irão atuar no período de 2 de outubro a 22 de novembro, em todos os bairros de Manaus. Entre as atribuições estão transportar caixa de isopor (12 litros) com gelo e vacina, aplicar vacina por via subcutânea em cães e gatos e preencher o Certificado da Vacina.

Os vacinadores terão um contrato temporário, com remuneração de R$ 937,00 e parcela indenizatória de insalubridade com risco moderado de 5%, decorrente de agente agressivo biológico. Auxílio- transporte, auxílio-alimentação e salário-família completam os benefícios. A jornada de trabalho será de 44 horas semanais, de segunda a sexta das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 e, aos sábados, das 7h30 às 11h30.

Os procedimentos pré-admissionais estão sendo realizados no auditório da sede da Semsa, localizada na avenida Mário Ypiranga Monteiro, 1695, Adrianópolis, Zoan Centro-Sul, no auditório Dr. Deodato de Miranda Leão, no horário das 8h às 12h.

O treinamento para os selecionados irá acontecer no Centro de Controle de Zoonoses, localizado na avenida Brasil, atrás do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), no bairro Compensa.