Serviços tiveram queda de 1,8% em Setembro no Amazonas

O volume de vendas de serviços no Amazonas em Setembro foi de -1,8% na comparação com o mês anterior ajustado sazonalmente. Foi o sexto mês de queda no ano nesse comparativo. Já a variação mensal que compara desempenho de setembro com igual mês do ano passado, apresentou queda de 2,4%; com isso, o acumulado no ano ficou em -4,5% e nos últimos doze meses em -6,3%. Os acumulados no ano e nos últimos doze meses demonstram que a atividade, embora ainda apresente um desempenho negativo em 6 dos 9 meses do ano; já apresenta uma melhoria em relação à situação do início de ano. Em janeiro de 2017 o acumulado no ano era de -10,8% e nos últimos doze meses de 13,6%.

A variação da receita nominal ajustada sazonalmente, foi de -0,1% em relação ao mês anterior. Na comparação com igual mês do ano passado, o desempenho da receita foi de 2,6%. Com este resultado, a variação acumulada no ano chegou a 1% e a variação acumulada nos últimos doze meses foi de -1,5%. A receita nominal não sofre a influencia da inflação do período em seu cálculo, daí o fato dela ter melhor desempenho que o volume de venda.

O desempenho da atividade de serviços ainda está bem abaixo dos bons números do passado. No entanto, os acumulados já demonstram uma certa melhora do quadro. Tradicionalmente a atividade demora um pouco mais que as outras para refletir uma recuperação. Uma vez que seu desempenho está atrelado às outras importantes atividades da economia. Ainda restam cinco meses de 2017 para que a atividade possa recuperar-se e fechar o ano com acumulados melhores.