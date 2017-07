Sesc Triatlhon Nacional e Aquathlon Infantil ocorrem neste sábado na Ponta Negra

Tweet on Twitter

Tudo pronto para o Sesc Triathlon Circuito Nacional e para a Prova Sesc de Aquathlon Infantil, as competições ocorrerão amanhã (08/07), na Ponta Negra, em Manaus. A abertura oficial do evento está marcada para às 6h45, a primeira largada da prova de Triatlhon será às 7h e a saída do Aquathlon acontecerá às 8h30.

Mais de 400 triatletas vão disputar a etapa Manaus do Sesc Triathlon Circuito Nacional. Já a Prova Sesc de Aquathlon Infantil fará sua estreia com 50 crianças participantes, divididas em quatro categorias: 8 a 9 anos – 150m Natação e 500m Corrida; 10 a 11 anos – 200m Natação e 1km Corrida; 12 a 13 anos – 300m Natação e 2km Corrida; 14 a 15 anos – 400m Natação e 3km Corrida.

Todos os atletas mirins receberão medalhas, os três primeiros de cada categoria ganharão troféus.

As distâncias a serem percorridas por modalidade no percurso da prova de Triatlhon são: 750m natação, 20 km ciclismo, 5 km corrida. Para todas as categorias, o check-in da prova será das 5h30 às 6h30. Ao final, será realizada premiação na ordem de 30 mil reais para a categoria elite, além de medalhas e troféus.

Simpósio técnico – etapa Manaus do Circuito Nacional Sesc Triathlon

Nesta sexta-feira (07), às 19h, haverá o Simpósio Técnico do Sesc Triathlon etapa Manaus, onde será esclarecida qualquer dúvida relacionada ao regulamento, a presença de todos os triatletas é obrigatória.

Na ocasião, também será entregue o kit Triathlon (das 20h às 22h), composto por numerais (tatuagem, capacete e canote do selim), touca, camisa, mochila (tipo sacola), cadarço elástico, chip e informativo. O simpósio acontecerá na Ponta Negra em Manaus, na zona de transição da prova.