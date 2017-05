SESI realiza oficina de dança do ventre

O Serviço Social da Indústria (SESI Amazonas) vai realizar Oficina de Dança do Ventre no dia 24, às 19 horas, no Clube do Trabalhador SESI, localizado na Alameda Cosme Ferreira, 7399, São José. Serão duas horas de aulas, ministrados pelas professoras de dança Sarah Castro e Rafaela Oliveira.

As mulheres buscam também qualidade de vida, autoestima e tranquilidade para resistirem à pressão do dia a dia e a dança traz esse benefício, além de estimular o aumento dos hormônios, explica a professora de dança do SESI Amazonas, Rafaela Oliveira do Nascimento.

“Hoje a dança é considerada um exercício completo, por trabalhar a mente e o corpo, oferecendo bem-estar e saúde, seja criança, homem ou mulher”, disse Rafaela.

A oficina será direcionada a iniciantes, sendo elas mulheres e homens de várias faixas-etárias.

Os valores são de R$ 20,00 para os clientes do SESI Clube do Trabalhador, e R$ 30,00 para os interessados da comunidade. Mais informações pelo número (092) 3216-1037.