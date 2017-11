Espetáculo vai reunir o grupo Baque Mulher Manaus e as cantoras Jéssica Stephens, Elisa Maia, Inah Bastet, Lary Go & Strela, Karen Francis, Vivian Gramophone e Luciana Gorgonha

Na próxima segunda-feira (20/11), o Teatro Amazonas receberá o show “Personalidades Negras”, que marcará a abertura da 10ª edição do festival “Até o Tucupi de Artes Integradas”, com uma apresentação coletiva inédita para evidenciar o protagonismo da mulher negra na música. A entrada será gratuita, a partir das 20h, e o evento tem apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC).

Durante o evento, artistas como Jéssica Stephens, Elisa Maia, Inah Bastet, Lary Go & Strela, Karen Francis, Vívian Gramophone, Luciana Gorgonha e o grupo Baque Mulher Manaus vão interpretar diferentes gêneros musicais.

Uma das cantoras convidadas para o evento, Vívian Oliveira, da banda Gramophone, afirma que o grupo de artistas pretende apresentar um repertório que reflete identidade, ancestralidade, autoestima e empoderamento da mulher negra.

“Temos que aproveitar essas oportunidades para mostrar que nossas raízes negras estão na nossa arte e na nossa cultura. No final, essa parceria deu tão certo que nós vamos nos apresentar no Teatro Amazonas. Nós montamos um repertório que realmente vai deixar uma mensagem de consciência negra”, comenta.

Vindas de variadas vertentes musicais, as cantoras apresentarão canções que vão desde composições próprias como “Todo poder curativo”, de Elisa Maia; “Canta passarinho”, de Karen Francis; e a apresentação da dupla de rap Lary Go & Strela; até interpretações de músicas de artistas como Daniela Mercury, Eliakin Rufino, Caetano Veloso e Jorge Benjor. O show ainda terá momentos em que as artistas cantarão juntas.

O “Personalidades Negras” foi idealizado pelo Instituto Ganga Zumba, em parceria com o Coletivo Difusão, há três anos, e já reuniu uma série de artistas negros da cidade de Manaus em shows na quadra da Escola de Samba Grande Família (2014) e Teatro Amazonas (2015).

O festival – Em 2017, o festival “Até o Tucupi de Artes Integradas” acontecerá entre os dias 20 e 25 de novembro, com a realização de oficinas, seminários, mostras de músicas em diferentes pontos da cidade, além da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Michele Andrews, uma das organizadoras do evento, afirma que, neste ano, a programação foi elaborada com o objetivo de evidenciar o protagonismo da mulher negra na música e nas artes.

“Nesse projeto, são quase 300 pessoas envolvidas em diversas atividades, tanto mostras de músicas quanto também em debates e oficinas e seminários, por exemplo. Nós achamos necessário realizar projetos como esse pela falta de divulgação de conteúdos artísticos deste tipo aqui na cidade de Manaus”, comenta Michele.

No dia 25 de novembro, sábado, uma mostra de música encerra o festival, no Les Artistes Café Teatro, localizado na Avenida Sete de Setembro, 377, Centro.

Até o Tucupi de Artes Integradas – O Festival “Até o Tucupi de Artes Integradas” é realizado pelo Coletivo Difusão e tem como objetivo incentivar a arte por meio de oficinas, seminários, workshops, eventos culturais e grupos de estudos relacionados à produção artística com intuito de mapear e incentivar não somente a produção, mas a pesquisa e a capacitação dos artistas envolvidos.