A equipe de investigação do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob o comando da delegada titular da unidade policial, Fernanda Antonucci, efetuou na tarde de quinta-feira, dia 4, por volta das 13h30, as prisões em flagrante de Sidney Ribeiro Batista, 25, e Simone Filgueiras de Souza, 43, envolvidos com o tráfico de drogas na cidade. O fato ocorreu na Avenida Itacoatiara, bairro Cachoeirinha, zona Sul da capital.

De acordo com Antonucci, a equipe da unidade policial chegou até os infratores após receber delações, feitas ao 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), informando a comercialização de substâncias ilícitas na casa de Simone, naquela via.

“Montamos campana no lugar e observamos Sidney em atitude suspeita, nas proximidades da residência de Simone. Nós o abordamos e ele confessou que teria deixado trouxinhas de substância entorpecente na residência de Simone. Em ato contínuo nos deslocamos até o imóvel, onde Sidney pegou 21 trouxinhas de maconha e nos entregou. Na ocasião ele confessou que costumava ter drogas na casa de Simone para que eles pudessem vender”, explicou Antonucci.

Sidney e Simone foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Ao término dos trâmites legais no 1º DIP eles serão levados para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona Sul da capital.