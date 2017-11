SMTU intensifica fiscalização contra micro-ônibus alternativos

Fiscais da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) realizaram uma operação voltada aos micro-ônibus Alternativos que transitavam de forma irregular na tarde desta quarta-feira, 22/11, na avenida Perimetral, no Grande Vitória, zona Leste de Manaus. A operação que resultou na apreensão de três micro-ônibus e contou com apoio do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans).

Um dos carros apreendidos estava trafegando com a placa de São Paulo. Em outro veículo, o motorista estava sem os documentos de porte obrigatório. Ao menos 65 carros foram abordados pelos sete fiscais da SMTU que atuaram na operação.

Durante as abordagens três veículos que se encontravam com irregularidades foram apreendidos. Além dos alternativos, fretes e mototáxis também foram abordados.

“Estamos intensificando as fiscalizações da SMTU nessa modalidade dos Alternativos que é uma reinvindicação da população que cobra a melhoria do serviço. Nosso objetivo é a melhoria e a segurança da população, não apenas de quem o utiliza, mas também, quem convive diariamente no trânsito com este tipo de transporte”, disse o diretor de Transporte da SMTU, Keverson Michiles.

Os veículos Alternativos com irregularidade na documentação podem ser autuados em até 50 UFMs (Unidades Fiscais do Município), o equivalente a R$ 4,9 mil. O valor atual de uma UFM é de R$ 99,84.

Foto: Márcio James / Semcom