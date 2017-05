Só na área da saúde nos últimos dois dias foram R$50 milhões em transação suspeita feita pelo governo

O relator da Comissão de Contas do Governo, do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), Júlio Pinheiro afirmou que existe a suspeita de que as transações incomuns efetuadas após a cassação do governador José Melo foram usadas para “furar a fila” em pagamentos de precatórios.O Ministério Público de Contas (MPC-AM), afirma que cerca de R$ R$ 238 milhões foram movimentados na conta do estado do dia 4 ao dia 8 deste mês. Só na área de saúde, foram pagos mais de R$ 50 milhões, nos últimos dois dias, do fundo de saúde, contou o conselheiro.

“O Ministério Público chegou com uma representação solicitando uma medida cautelar para evitar uma eventual sangria e comprometer as finanças do estado, considerando o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu, analisando o pedido do Ministério, resolvi, de forma cautelar, expedir uma liminar determinando que o governo se abstivesse de pagamentos que não fossem pagamentos básicos”, afirmou.

Segundo Pinheiro, a movimentação nas contas do estado são de “valores exacerbados”. O Estado pode ter furado a ordem de pagamentos do governo, de acordo com ele.

“Eu tive uma informação de que estariam furando a fila dos precatórios, que são decisões a serem pagas de acordo com o que está previsto no orçamento do ano anterior, que estariam furando a fila e pagando aqueles que não estavam na fila”

A decisão do TCE-AM sobre o bloqueio das contas do estado deve ser homologada pelo Tribunal Pleno nesta terça-feira (9), em Manaus.

O Governo do Amazonas não se pronunciou sobre o caso.