Quem estiver interessado em destinar a entidades beneficentes parte do Imposto de Renda (IR) tem até o dia 28 de dezembro para fazer o processo. O Núcleo de Assistência a Criança e Família em Situação de Risco (NACER), localizado na Zona Centro-Sul de Manaus, está promovendo uma campanha de conscientização sobre o tema.

“É possível transformar a declaração do Imposto de Renda em um ato de solidariedade. Porém, ainda há muitas pessoas que não sabem disso”, afirma o diretor da instituição, Cleslley Rodrigues.

A campanha informa que pessoas físicas que declaram no modelo completo podem destinar até 6% do IR devido para o Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente de Manaus (FMDCA). Para empresas, a destinação dá-se em até 1%.

As despesas destinadas pelo FMDCA Manaus são direcionadas para financiamento de projetos e programas de atendimento a crianças e adolescentes. As doações devem ser feitas por meio de depósito no Banco do Brasil (Agência nº 3563 – 7, Conta Corrente nº 6067- 4). O doador necessita encaminhar o comprovante de depósito para o fundo através do e-mail [email protected], informando nome completo, CPF ou CNPJ, endereço, telefone e e-mail. Após o processo, o FMDCA emite e envia um recibo da doação para o contribuinte.

“São comuns reclamações de que impostos são mal administrados ou aplicados em finalidades diferentes das que interessam à população. Com a destinação ao Fundo Municipal, o dinheiro permanece no município e o doador tem maior controle sobre sua aplicação. Esses recursos são utilizados em políticas sociais de amparo à criança e ao adolescente, especialmente mediante repasse a entidades habilitadas que prestam atendimento nessa área, como o NACER, por exemplo”, enfatiza Rodrigues.

O NACER recebe adolescentes grávidas e crianças em situação de vulnerabilidade social encaminhadas pelo Juizado da Infância e da Juventude, oferecendo acolhimento, assistência, proteção e cuidados com a saúde. Para mais informações, basta entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou através dos telefones (92) 3302-6282 e 99326-6222.