SUFRAMA e Exército discutem apoio logístico para caravana da BR-319

A parceria entre SUFRAMA e Exército Brasileiro para apoio logístico e operacional na recepção de cerca de 100 integrantes da “1ª Caravana de jornalistas pela BR-319” foi discutida na manhã da terça-feira (11), na autarquia, entre o superintendente adjunto de Operações da SUFRAMA, Bruno Monteiro Lobato, e representantes do Comando da 12ª Região Militar, do Comando Militar da Amazônia.

O coronel Júlio Zary e o major Luís Henrique Dórea procuraram a SUFRAMA, por meio da Superintendência Adjunta de Operações (SAO), para solicitar a disponibilização de uma área da Central de Fiscalização Rodoviária (CFR) da autarquia para mobilização do evento, agendado para esta quinta-feira (13). Os militares explicaram que soldados do Exército estarão acompanhando e oferecendo suporte de segurança, saúde e comunicação para a caravana de jornalistas (composta também por empresários, jipeiros e representantes de instituições comerciais e industriais de Rondônia) que vai percorrer os 870 quilômetros da rodovia BR-319, entre Porto Velho e Manaus. Durante o percurso pela rodovia federal, os jornalistas vão fazer reportagens mostrando a realidade da rodovia e de quem vive ao longo da estrada.

O projeto tem o apoio da Federação do Comércio do Estado de Rondônia (Fecomércio-RR) e do Sindicato das Empresas de Rádio e TV de Rondônia. A saída está prevista para a tarde desta terça-feira (11).

De acordo com a programação, as paradas para descanso e comunicação serão feitas em Humaitá (AM), e nas comunidades de Realidade e Castanho. Também serão percorridos os trechos da Fazenda Catarinos, Entrada Manicoré e Careiro Castanho, além do trecho do “meião”, localizado entre os quilômetros 250 a 650 da rodovia. Além do percurso por terra, para chegar até Manaus a caravana vai precisar utilizar uma balsa em Igapó-Açu.

Segundo a organização da caravana, a chegada a Manaus está prevista para a manhã do dia 13, com o embarque da balsa na área da CFR, na BR-319. “Além da parceria de sempre com as Forças Armadas, a SUFRAMA, por meio da SAO, vai oferecer todo o auxílio necessário para essa operação. A autarquia apoia toda iniciativa de indução do desenvolvimento sustentável da região e entendemos que a revitalização da BR-319 é um projeto de grande importância socioeconômica e logística para a nossa região”, destacou Bruno Monteiro Lobato.

Texto: Enock Nascimento

Foto: Layana Rios