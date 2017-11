Susam e Seas realizam mutirão de consultas oftalmológicas

São oferecidas 100 consultas por dia e tem prioridade no atendimento os pacientes que já estão agendados pelo Sistema Nacional de Regulação (Sisreg)

Um mutirão de consultas oftalmológicas está sendo realizado pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam), em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), para acelerar o tratamento de cataratas. Até sábado (25/11) serão atendidas diariamente 100 pessoas no Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, na Avenida Brasil. A partir do dia 30/11, até o dia 02/12, as consultas serão realizadas no Centro de Convivência da Família da Aparecida.

A ação tem foco em pacientes a partir de 45 anos. Serão oferecidas 100 consultas por dia. Pacientes novos poderão receber atendimento e realizar um cadastro no Sistema Nacional de Regulação (Sisreg) para posterior acompanhamento, desde que estejam dentro da faixa etária exigida e que as vagas diárias ainda não tenham sido preenchidas.

Identificação – No total serão realizadas 700 consultas de triagem, que tem o objetivo de identificar pessoas que necessitam da cirurgia de catarata. “A partir daqui eles já podem ir até o laboratório solicitar a avaliação cirúrgica. Sendo assim, conseguimos acelerar o tratamento de catarata”, explicou a gerente da Central de Consultas e Exames, Suzete Gomes.

Suzete ressaltou ainda que as consultas estão sendo realizadas em um consultório móvel instalado com o apoio da Vision Clínica de Olhos. “Estamos com toda a estrutura necessária para a nossa triagem”, explicou Suzete.

De acordo com a secretária de Estado da Assistência Social, Auxiliadora Abrantes, o atendimento está acontecendo por ordem de chegada com a orientação de assistentes sociais da Seas. As consultas também podem ser agendadas pelos telefones: 3303-7203 / 3303-7219/ 3303-7205.

“A estrutura do Centro de Convivência da Família garante que o atendimento de saúde oftalmológica seja feito com conforto e a dignidade que os pacientes merecem. Além dos profissionais de saúde, nossas assistentes sociais estarão presentes para dar suporte e orientação aos interessados”, destacou a secretária da Seas.