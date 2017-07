Suspeitos de furto de merenda escolar são presos em Base Anzol pela PM

Policiais civis, militares e federais que atuam na Base Anzol, em Tabatinga, prenderam dois homens suspeitos de furtos na comunidade Prosperidade II, no município de Benjamin Constant (distante 1.118km de Manaus). As prisões atendem a um mandado de prisão expedido pela Justiça na tarde desta segunda-feira (10).

Na manhã desta terça-feira (11), foram presos Alexis Nascimento Muca, 22 anos, Robelir Jumbato Pissango, 26 anos. O mandado de prisão é em decorrência de um furto ocorrido no dia 25 de junho deste ano, quando, segundo investigação, eles entraram na escola da comunidade, e furtaram todos os produtos da merenda escolar dos alunos: leite, achocolatado, macarrão, arroz, café, conservas em lata.

O pedido de prisão foi feito pelo delegado Rodrigo Torres, titular do Distrito Integrado de Polícia de Manacapuru e que está em missão na Base Anzol. “Após recebimento de denúncias da população, nós demos início às investigações, chegando à autoria do crime. Hoje, por meio de um mandado de prisão, nós conseguimos tirar os dois criminosos de circulação e devolver a tranquilidade à população”, disse.

Ainda segundo o delegado, os dois homens são suspeitos de outros furtos na comunidade. “Eles são contumazes nesse tipo de delito, e embora não tenhamos recuperado os objetos, os mesmos confessaram o crime e as testemunhas e vítimas confirmaram que eles subtraíram os materiais”, afirmou Torres.

As investigações das equipes da Base Anzol indicam que os produtos furtados foram vendidos para terceiros e trocados por drogas. Os dois homens estão na Base Anzol e serão encaminhados à Unidade Prisional de Benjamin Constant ainda hoje.

A Base Anzol faz parte do Departamento de Estratégias de Fronteiras (Esfron), coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), e visa proporcionar maior sensação de segurança aos moradores da região da tríplice fronteira Brasil – Colômbia – Peru. A base é ocupada 24 horas por policiais do Sistema de Segurança do Estado e forças militares, no Rio Solimões, que é a entrada do Rio Amazonas no Brasil.