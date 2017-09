Na manhã desta quinta-feira (14), por volta das 8h50, o motoqueiro Yuri Ronier Takatami, de 29 anos, caiu em um buraco que se abriu depois das chuvas que atingiram Manaus, na Alameda Santos Dumont, Bairro da Paz, zona oeste. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, a vítima, estava tentando ultrapassar um ônibus, quando acabou se chocando com a lateral de um veículo Voyage e caiu com a moto na cratera.

Ainda segundo a corporação, a prefeitura já estava no local trabalhando para solucionar o problema e o lugar estava sinalizado.

O Jovem foi socorrido pelos Bombeiros e em seguida por equipes médicas do SAMU 192. Ele passa bem.