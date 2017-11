TCE homenageia personalidades com Colar do Mérito de Contas

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) realizou, na manhã desta quarta-feira (22), a cerimônia de entrega da mais alta condecoração da Corte – o Colar do Mérito de Contas 2017 – a 12 personalidades reconhecidas pelos serviços prestados à sociedade amazonense, ligadas a diversas áreas e uma in memoriam, cuja condecoração foi recebida pelos familiares.

Em nome do Pleno, o conselheiro Josué Filho fez o discurso inicial em forma de saudação aos presentes, destacando a satisfação, comprometimento e respeito por conceder a honraria. “Este Tribunal tem o dever de julgar, porém, tem também a obrigação de reconhecer os que tanto fizeram pela região amazônica e pelo país”, disse.

Na avaliação do conselheiro-presidente do TCE, Ari Moutinho Junior, a escolha dos agraciados pelo colegiado foi mais uma vez acertada. De acordo com ele, “as pessoas homenageadas tem vasto tempo de serviço prestado em suas vidas ao povo, sobretudo os que já estão em outro plano, como é o caso do desembargador Paulo Feitoza, que ajudou a construir a história do Estado”, comentou o conselheiro, que recebeu comenda especial, concedida pela Associação dos Servidores do TCE (Astc), por sua gestão na presidência do TCE, nos últimos dois anos.

Em nome dos agraciados, o desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Ari Jorge Moutinho, abordou as últimas conquistas da Corte de Contas e fez uma síntese do currículo dos agraciados. “Estamos extremamente gratos por receber tão admirável honraria. Tenham certeza de que isso ficará registrado em nossos corações e esperamos sermos constantes merecedores do gesto do colegiado”, pontuou ao ressaltar a qualidade profissional da recém-eleita a presidência do TCE, conselheira Yara Lins dos Santos.

Foram homenageados com o Colar do Mérito da Corte de Contas 2017:

Comandante do Exército Brasileiro (EB), Eduardo Dias da Costa Villas Bôas – Receberá em Cerimônia Especial realizada em Brasília, segunda-feira (27).

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), Sebastião Helvécio Ramos de Castro – Receberá em Cerimônia Especial realizada em Brasília, segunda-feira (27).

Desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Ari Jorge Moutinho da Costa.

Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Flávio Humberto Pascarelli Lopes.

Escritor, Gaitano Laertes Pereira Antonaccio.

Desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Paulo dos Anjos Feitoza (In memoriam).

Empresário Ronaldo Tiradentes

Empresário Otávio Raman Neves

Desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Marinildes Costeira de Mendonça Lima.

Desembargador aposentada do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Arnaldo Campello Carpinteiro Perez.

Secretário do Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), Mirtil Levy Jr.

Empresário, Wellington Lins de Albuquerque.

Desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), João de Jesus Abdala Simões.

Desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Domingos Jorge Chalub Pereira.