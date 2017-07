A delegada Catarina Torres, titular da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem da estudante do Ensino Médio Thalia de Oliveira Marinho, 19, desaparecida desde a noite do dia 1º de julho deste ano.

De acordo com a mãe dela, Tais de Oliveira Tomas Marinho, no dia em que desapareceu Thalia teria saído por volta das 18h da casa onde mora, situada no beco Bagre, bairro São José Operário, zona Leste. Na ocasião, informou que iria para a residência de uma tia, na segunda etapa do bairro Zumbi dos Palmares, zona Leste. Desde então os familiares não tiveram mais notícias sobre a jovem.

Quem puder colaborar com informações que levem ao paradeiro de Thalia, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os familiares da desaparecida, ligar para os números (92) 99496-4671 ou 99116-5339.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na Avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona Centro-Oeste da cidade.