Traficante armado é preso em área vermelha da Zona Sul

Após uma denúncia anônima de que um homem estava armado na Ponte do Peixe, ao lado do Prosamim do 40, onde ocorreram vários tiroteios e mortes no último mês, a polícia prendeu Antônio Leandro da Silva Alves, 27 anos.

O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (10), por volta das 2h.

Assim que receberam a denúncia, os policiais foram ao local. Os traficantes saíram correndo, mas a PM conseguiu prender um deles.

Antônio Leandro estava com uma arma de fogo, calibre 38, com 2 munições intactas. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao mesmo.

Ele conduzido ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis. Antônio foi autuado em flagrante por porte de arma de fogo de uso permitido. No local onde ele foi preso acontecem disputas do tráfico de drogas intensas. No último mês, pelo menos três pessoas morreram na região.