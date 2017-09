Tweet on Twitter

A Polícia Militar, por meio do 2° Batalhão de Polícia de Choque – Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prendeu no fim da tarde deste sábado (16), Samara Laris de Souza, idade não revelada, esposa de um suposto traficante no Beco Raquel, casa n°130, bairro Petrópolis, zona centro-sul de Manaus.

O alvo era o marido de Samara, mas ele conseguiu escapar ao perceber a chegada da Rocam. No endereço foram encontrados um (01) revólver calibre 22, com numeração raspada; três (03) porções de maconha tipo skank com aproximadamente 1,200 kg; vinte (20) munições CBC calibre 22 intactas; uma (01) balança de precisão cor prata e um (01) celular Motorola de cor preta.

Diante dos fatos, Samara Laris de Souza foi conduzida ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para procedimentos cabíveis.