Transporte aéreo de passageiros tem aumento de 7,8% em outubro

Foto: Reprodução

De acordo com dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o transporte aéreo de passageiros registrou um aumento de 7,8% no mês de outubro, se comparado com mesmo período do ano passado. Esta é a oitava alta consecutiva do indicador neste ano.

Quem liderou o mercado foram as companhias aéreas Gol e Latam, com 35,9% e 33,3% de participação no mês, respectivamente. A Azul obteve participação de 16,7%, enquanto a Avianca respondeu por 13,6% da demanda doméstica.

O transporte de carga paga e correio no mercado doméstico teve aumento de 5,7% em outubro, sendo que as empresas aéreas transportaram mais de 37.800 toneladas.

Além disso, as empresas brasileiras registraram, no mês de outubro, um crescimento de 6,2% na demanda internacional. No total, foram transportados 707 mil passageiros pagos por empresas brasileiras em voos internacionais, o que representou o maior nível alcançado para o mês na série histórica, iniciada em 2000.

A participação no mercado internacional em outubro, considerando apenas as empresas brasileiras, foi liderada pela Latam, com 71,1%, seguida pela Azul, 12,3%, Gol, 10,3% e Avianca, com 6,4%.

Os dados estão disponíveis no relatório Demanda e Oferta do Transporte Aéreo – Empresas Brasileiras, que pode ser acessado na seção Dados e Estatísticas do portal da ANAC na internet.

Reportagem, Cintia Moreira.