A Polícia Militar, por meio da 24ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM), deteve quatro infratores e apreendeu drogas na madrugada desta segunda-feira (18), em via pública do bairro Presidente Vargas, mais conhecida Matinha, na zona Sul.

Segundo a equipe de policiais das viaturas 6353 e 6350, quando estavam em patrulhamento por volta de 2h30, na rua Walter Rayol, bairro Presidente Vargas, receberam denúncia anônima relatando que um grupo de elementos estariam comercializando drogas, naquela via e realizaram incursão.

Ao chegar em um ponto da referida via, quatro homens tentaram se evadir por debaixo das casas da referida rua onde as equipes obtiveram êxito em interceptar quatro homens identificados como Clemerson dos Santos Lima, 20, Ruan do Nascimento Araújo, 20, Anderson Batista de Oliveira e um adolescente de 14 anos, flagrados no local com o material apresentado, totalizando R$ 251,50 e sete porções grandes de supostamente drogas do tipo oxi.

Todos foram conduzidos e apresentados com o material ilícito ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais da autoridade de polícia judiciária.